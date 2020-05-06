Томичи могут провериться на наличие антител к коронавирусу

«Инвитро» начинает тестирования на антитела к новейшему коронавирусу COVID-19. Исследования будут проводиться, в том числе, и в Томской области.

Стоимость теста составит от 950 до 3500 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от типа выполняемого теста.





Исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Также желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.





«Запуск массового тестирования на антитела к SARS-CoV-2 – назревшая и в высшей степени своевременная мера, — комментирует основатель и генеральный директор группы компаний «Инвитро» Александр Островский. — Массовое тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции — это важная веха в нелегкой борьбе с пандемией. Оно поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а самим нашим пациентам – правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях».





Тесты позволят выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным течением инфекции, оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию COVID-19. Ожидается, что в месяц лаборатории будут выполнять до 200 тысяч тестов. Срок выполнения исследования составит до 2 суток без учета дня взятия биологического материала.