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06 мая,
2020
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Новости

Томичи могут провериться на наличие антител к коронавирусу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

«Инвитро» начинает тестирования на антитела к новейшему коронавирусу COVID-19. Исследования будут проводиться, в том числе, и в Томской области.

Томичи могут провериться на наличие антител к коронавирусу
Фото: пресс-служба компании

Стоимость теста составит от 950 до 3500 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от типа выполняемого теста.


Исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Также желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.


«Запуск массового тестирования на антитела к SARS-CoV-2 – назревшая и в высшей степени своевременная мера, — комментирует основатель и генеральный директор группы компаний «Инвитро» Александр Островский. — Массовое тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции — это важная веха в нелегкой борьбе с пандемией. Оно поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а самим нашим пациентам – правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях».


Тесты позволят выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным течением инфекции, оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию COVID-19. Ожидается, что в месяц лаборатории будут выполнять до 200 тысяч тестов. Срок выполнения исследования составит до 2 суток без учета дня взятия биологического материала.

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