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27 ноября,
2020
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Томичи могут присоединиться к акции #СкажиСпасибоСвоейМаме

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. По случаю этого праздника благотворительный фонд имени Алены Петровой запустил акцию #СкажиСпасибоСвоейМаме.


Ее цель – напомнить томичам о том, что среди ежедневной суеты нужно найти время, чтобы сказать маме о том, как вы ее любите и цените. Сделать это, конечно, можно разными способами: цветами, открыткой, подарком, сделанным своими руками. Благотворительный фонд предлагает поздравить маму добрыми словами. 



В течение этой недели в группах фонда в соцсетях сотрудники и подопечные будут публиковать поздравления, адресованные своим мамам. К акции можете присоединиться и вы. Для этого достаточно опубликовать в соцсетях пост с добрыми словами для мамы и поставить хештег #СкажиСпасибоСвоейМаме.


«Радовать близких очень просто: иногда для этого достаточно нескольких добрых слов, — говорится на сайте фонда. – Присоединяйтесь к акции #СкажиСпасибоСвоейМаме, радуйте маму в этот праздник и в остальные 364 дня в году».

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