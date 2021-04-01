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01 апреля,
2021
Новости

Томичи могут подать заявление на выплаты для детей от 3 до 7 лет

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Заявления на выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в новом размере можно подать с апреля по декабрь 2021 года. 


Сегодня ежемесячный размер пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно составляет 6 463,5 рубля (50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка за II квартал 2020 года). По заявлению размер выплаты может быть пересмотрен. Если семья получает пособие в базовом размере, а среднедушевой доход семьи с учетом этой суммы не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75% прожиточного минимума (9 695,25 рубля). Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100% (12 927 рублей).


В случае положительного решения пособие пересчитают с 1 января 2021 года, если в это время предоставлялась выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 


​Выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного в Томской области за II квартал прошлого года. 


Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи. Помимо дохода учитывается движимое и недвижимое имущество.


Уточнить период учета дохода и подать заявление на выплату можно на портале Госуслуги. Заявления также будут приниматься по предварительной записи в центрах соцподдержки и в МФЦ.

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