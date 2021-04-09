Томичи могут поблагодарить докторов и работников аптек в ежегодной акции

Жители Томской области могут поблагодарить врачей, медсестер, фармацевтов и оставить голос и отзыв на сайте традиционной социальной акции «Спасибо доктору!».





К этому дню, за 9 дней акции, отзывы оставили уже больше 600 жителей региона. По информации областной администрации, лидеры голосования сейчас родильный дом №4, ОКБ и роддом Семашко. Всего победителей народного голосования выбирают в пяти номинациях: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека».





«Каждая благодарность ценна, но особенно привлекают внимание видеообращения. Часть их мы уже передали в больницы. Поверьте, простое «спасибо» для доктора значит очень много, зайдите на сайт акции и оставьте несколько добрых слов», — говорит организатор акции, директор центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.





В акции можно участвовать до 10 июня. Оставлять благодарности можно на сайте «Спасибо доктору!» и по телефонам: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50.





Отметим, в прошлом году больше всего положительных отзывов набрали роддом имени Семашко и Губернская аптека.

