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12 июня,
2020
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Томичи могут передать велосипед и другой спортивный инвентарь нуждающимся детям

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Благотворительный фонд «Меркурия» продолжает акцию «Вторая жизнь». Томичи могут передать фонду старые велосипеды, ролики и другой спортивный инвентарь, который затем отдадут детям.

«Велосипед, самокат, мяч, ролики и другой спортивный инвентарь- для кого-то обычная вещь в использовании, а для кого-то мечта. У вас тоже на балконе, в гараже или где-то еще хранятся старые ненужные велосипеды, ролики, самокаты и другой спортинвентарь? Наша команда дает им “вторую жизнь”! Мы принимаем детские велосипеды, ролики, самокаты, скейтборды, мячи, ракетки  и прочее», — говорят в фонде. 

Там уточняют, что марка и состояние велосипеда не важны, остальной инвентарь принимаем в хорошем состоянии.


«Мы ремонтируем велосипеды и отдаем тем, кому они принесут радость, но кто не может себе позволить купить новый. Если велосипед не подлежит ремонту, то он идет на запчасти для других велосипедов», — подчеркивают организаторы акции.


Велосипеды принимаются ежедневно с 9 по 30 июня, по адресу: ул. Белозёрская, 22, в любое время. Также можно оставить заявку в фонде, приедут волонтеры и заберут инвентарь. 


Уточнить детали можно по телефону: +7(3822)309105 или в соцсетях.

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