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14 октября,
2020
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Томичи могут онлайн наблюдать за животными Северского зоопарка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Северском зоопарке появилась система видеонаблюдения за животными. Пока ее установили в вольерах рысей и беркутов, сообщили в зоопарке.

Белый медведь Уд празднует свой день рождения. Этой весной праздник прошел в одиночестве из-за ограничений по коронавирусу
Белый медведь Уд празднует свой день рождения. Этой весной праздник прошел в одиночестве из-за ограничений по коронавирусу
Фото: Северский зоопарк

Видеонаблюдение за парой рысей и парой орлов-беркутов ведется круглосуточно, а трансляция идет на сайте зоопарка. 


«Можно увидеть суточный ритм активности: когда и чем животные кормятся, как отдыхают, и чем занимаются в свободное время, как общаются между собой и с обитателями соседних вольеров. Какие непрошенные гости, например, сороки и синицы, регулярно посещают их вольеры, чтобы подкормиться остатками еды», — говорится в сообщении.


В зоопарке добавляют, что со временем камеры появятся и на вольерах других животных.



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