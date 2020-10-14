Томичи могут онлайн наблюдать за животными Северского зоопарка

В Северском зоопарке появилась система видеонаблюдения за животными. Пока ее установили в вольерах рысей и беркутов, сообщили в зоопарке.

Видеонаблюдение за парой рысей и парой орлов-беркутов ведется круглосуточно, а трансляция идет на сайте зоопарка.





«Можно увидеть суточный ритм активности: когда и чем животные кормятся, как отдыхают, и чем занимаются в свободное время, как общаются между собой и с обитателями соседних вольеров. Какие непрошенные гости, например, сороки и синицы, регулярно посещают их вольеры, чтобы подкормиться остатками еды», — говорится в сообщении.





В зоопарке добавляют, что со временем камеры появятся и на вольерах других животных.









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