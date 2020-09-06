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06 сентября,
2020
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Новости

Томичи могут бесплатно проверить родинки на онкологию

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Врачи томского онкологического диспансера оценивают родинки томичей по присланным фото и при необходимости приглашают на прием, такая акция продлится до конца 2020 года, сообщает обладминистрация. 

Томичи могут бесплатно проверить родинки на онкологию

Врачи онкодиспансера обработали 425 снимков: 86 пациентам специалисты рекомендовали получить консультацию онколога-дерматолога, из них 36 человек уже посетили врача.


«У одного из пациентов выявлено предраковое состояние, и еще одной пациентке, к сожалению, диагноз был подтвержден. В кратчайшие сроки ей проведена малотравматичная операция, пациентка чувствует себя удовлетворительно, а мы ждем ее на плановое обследование в октябре. Очень важно, что случай выявлен на ранней стадии и легко поддается лечению», — рассказала главный внештатный онколог Томской области Лидия Пикалова.


Акция «ОНКОдозор: проверь родинку!» не является диагностической и носит информационный характер.


Сервис электронной диагностики начал работать в прошлом году  в общероссийский День диагностики меланомы. Для консультации врача пациентам нужно заполнить анкету и загрузить фото родимого пятна на сервис. В ответ каждый получит рекомендации по электронной почте, а при необходимости — приглашение на прием.


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