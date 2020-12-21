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21 декабря,
2020
Новости

Томичи, лечащиеся от ковида дома, получат пульсоксиметры

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

720 пульсоксиметров передали томские предприниматели в медорганизации.


«Мы планируем выдавать эти приборы пациентам, проходящим лечение на дому, на время лечения. В первую очередь, врачи будут передавать их людям, относящимся к группам риска по возрасту, либо имеющим сопутствующие  заболевания. Это позволит медикам удаленно отслеживать состояние здоровья пациентов  и при необходимости своевременно корректировать лечение», — сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения по развитию Александр Таранов.


В ближайшее время приборы будут доставлены в поликлиники Томска и Томского района, позднее эту практику планируется транслировать на все медучреждения региона. Пульсоксиметры будут распределяться между пациентами с подтвержденным или вероятным диагнозом COVID-19, проходящими лечение амбулаторно, при наличии признаков респираторного заболевания (среднетяжелой формы) или пневмонии.


Облздрав уточняет, что 500 пульсоксиметров от предприятий региона передал предприниматель и депутат Думы города Томска Владимир Самокиш, 120 – директор ГК «Карьероуправление»,  депутат областного парламента Екатерина Собканюк и еще 110 – генеральный директор АО «ЭлеСи» Сергей Чириков. 


«Мы очень признательны всем предпринимателям, которые поддерживают региональное здравоохранение в это непростое время», — поблагодарил за помощь Александр Таранов.

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