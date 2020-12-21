Томичи, лечащиеся от ковида дома, получат пульсоксиметры

720 пульсоксиметров передали томские предприниматели в медорганизации.





«Мы планируем выдавать эти приборы пациентам, проходящим лечение на дому, на время лечения. В первую очередь, врачи будут передавать их людям, относящимся к группам риска по возрасту, либо имеющим сопутствующие заболевания. Это позволит медикам удаленно отслеживать состояние здоровья пациентов и при необходимости своевременно корректировать лечение», — сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения по развитию Александр Таранов.





В ближайшее время приборы будут доставлены в поликлиники Томска и Томского района, позднее эту практику планируется транслировать на все медучреждения региона. Пульсоксиметры будут распределяться между пациентами с подтвержденным или вероятным диагнозом COVID-19, проходящими лечение амбулаторно, при наличии признаков респираторного заболевания (среднетяжелой формы) или пневмонии.





Облздрав уточняет, что 500 пульсоксиметров от предприятий региона передал предприниматель и депутат Думы города Томска Владимир Самокиш, 120 – директор ГК «Карьероуправление», депутат областного парламента Екатерина Собканюк и еще 110 – генеральный директор АО «ЭлеСи» Сергей Чириков.





«Мы очень признательны всем предпринимателям, которые поддерживают региональное здравоохранение в это непростое время», — поблагодарил за помощь Александр Таранов.