Томичи добровольно сдают нелегальное оружие в Росгвардию

С начала 2020 года томичи подали 31 заявление на добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, сообщает Росгвардия.





«В этом году в отделения лицензионно-разрешительной работы поступило 31 заявление о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия: 30 единиц гладкоствольного, два охотничьих огнестрельных с нарезным стволом, три единицы самодельного огнестрельного оружия, а также 51 патрон», — говорится в сообщении.





За сданное оружие жители Томской области в сумме получили вознаграждение более 200 тысяч рублей, а общий фонд вознаграждений в 2020 году определен в 900 тысяч рублей.





Отметим, по информации ведомства, в Томской области зарегистрировано 34 351 владельцев оружия, которые имеют в собственности 61 280 единиц оружия.





В Росгвардии также напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры по недопущению утраты оружия.





«Утраченное владельцем или похищенное у него оружие может стать орудием преступления, и тогда к нему может быть применена не административная, а уголовная ответственность. К сохранности оружия необходимо подходить с самой серьезной ответственностью: нельзя оставлять его без присмотра, передавать другим лицам и направлять в сторону нахождения людей, обращаться с оружием так, словно оно заряжено и готово к выстрелу», — говорится в сообщении.