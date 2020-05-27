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27 мая,
2020
Новости

Томичи добровольно сдают нелегальное оружие в Росгвардию

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

С начала 2020 года томичи подали 31 заявление на добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, сообщает Росгвардия.


«В этом году в отделения лицензионно-разрешительной работы поступило 31 заявление о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия: 30 единиц гладкоствольного, два охотничьих огнестрельных с нарезным стволом, три единицы самодельного огнестрельного оружия, а также 51 патрон», — говорится в сообщении.


За сданное оружие жители Томской области в сумме получили вознаграждение более 200 тысяч рублей, а общий фонд вознаграждений в 2020 году определен в 900 тысяч рублей.


Отметим, по информации ведомства, в Томской области зарегистрировано 34 351 владельцев оружия, которые имеют в собственности 61 280 единиц оружия.


В Росгвардии также напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры по недопущению утраты оружия.


«Утраченное владельцем или похищенное у него оружие может стать орудием преступления, и тогда к нему может быть применена не административная, а уголовная ответственность. К сохранности оружия необходимо подходить с самой серьезной ответственностью: нельзя оставлять его без присмотра, передавать другим лицам и направлять в сторону нахождения людей, обращаться с оружием так, словно оно заряжено и готово к выстрелу», — говорится в сообщении.

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