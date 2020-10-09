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09 октября,
2020
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Томичи чаще всего заражаются коронавирусом в автобусах и магазинах

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Жители Томской области чаще всего заражаются коронавирусом в общественном транспорте и магазинах. 


«Эпидсезон отличается от того, чтобы было весной и летом, когда были вспышки (на предприятиях и в учреждениях - ИФ). Сегодня так сказать нельзя, так как мы видим, что много заболевших через семейные контакты. Когда мы смотрим на результаты эпидемиологических донесений, то это - места общественного пользования: автобусы, торговые центры, учреждения со скоплением людей, например, почтовое отделение», — цитирует замгубернатора Ивана Деева «Интерфакс-Сибирь».

Томичи чаще всего заражаются коронавирусом в автобусах и магазинах

С 9 октября в Томской области ужесточается масочный режим. С сегодняшнего возобновились проверки соблюдения масочного режима, которые коснутся не только жителей, но и предпринимателей. В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях ответственность предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.

Региональный оперштаб сообщает, что контрольные рейды по магазинам, торговым центрам, точкам общепита и объектам транспорта проводят полиция, Росгвардия, ГИБДД, профильные департаменты областной администрации, городские и районные чиновники, народные дружинники и журналисты.


«Если ситуация не изменится, то более жесткие меры будут приняты. Все говорят о том, как они настрадались. Поэтому хочется призвать всех носить маски с закрытым носом и ртом, соблюдать социальную дистанцию. Если мы все это сделаем, то через две недели с вами увидим очень серьезный эффект. Если ситуация будет развиваться по-другому, то мы будем вынуждены обсуждать более жесткие меры», — добавил вице-губернатор.


​За весь период в Томской области установлены 8 454 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6 751. 


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