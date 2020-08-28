Томичей снова приглашают на концерт симфонической музыки под открытым небом

Томичей вновь приглашают на концерт академического симфонического оркестра. Выступление оркестра будет транслироваться на светодиодных экранах, установленных на набережной реки Ушайки, сообщается на сайте филармонии. Это второй уличный концерт во время режима самоизоляции, который установили в регионе до 31 августа.

Сообщается, что увидеть выступление оркестра можно будет на сайте филармонии и на отремонтированной набережной реки Ушайки. Трансляцию из концертного зала будут вести на светодиодных экранах. Томичи увидят концерт «Пасторальная симфония» под руководством дирижера Михаила Грановского.





Начало концерта в 19.00.





Добавим, что это второй концерт во время режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Вчера на набережной Ушайки в Томске выступал Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра. Объявление администрации о концерте вызвало недоумение многих жителей Томска — почему во время особого режима, когда массовые мероприятия запрещены, в центре Томска анонсирован концерт. Но в оперштабе объяснили, что этот концерт не является массовым мероприятием. Хотя на концерт пришли больше сотни томичей.





Губернатор Сергей Жвачкин продлил в Томской области режим самоизоляции до 31 августа. В регионе максимально открылись учреждения сферы услуг, чья деятельность была остановлена из-за эпидемии. По словам губернатора, в Томской области до осени запрещены все массовые мероприятия, включая международный фестиваль «Праздник Топора».







За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 42 жителей Томской области, один человек скончался от инфекции. Всего за время пандемии 5494 человека заразились коронавирусом, выздоровели — 4545 человек.





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