Томичей просят помочь восьмилетней девочке с опухолью мозга

Опухоль мозга обнаружили у восьмилетней Екатерины Жогло из села Корнилово. Из-за коронавируса помочь с лечением согласился только клинический центр протонной терапии при Медицинском институте имени Березина Сергея в Санкт-Петербурге. Цена лечения — 2,5 млн рублей.

По словам родителей Кати, опухоль очень агрессивна, а операция пока невозможна. Девочка учится во втором классе, катается на роликах и мечтает стать блогером.





«Спасти Катю может только протонная терапия, но в Томске ее не проводят. К сожалению, детские федеральные центры, которые работают в системе ОМС, приостановили прием новых пациентов из-за COVID-19, там есть контактные больные, и все они на карантине. Единственный центр, который согласился принять девочку в ближайшее время – это центр протонной терапии, но он не работает в системе ОМС, все платно. Катя не может ждать, если не приступить немедленно к лечению, можно упустить время и потерять надежду на выздоровление», — сообщается на сайте фонда имени Алены Петровой.





В настоящий момент на лечение Кати собрано больше 1,6 млн рублей.





Помочь Кате можно здесь.