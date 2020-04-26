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26 апреля,
2020
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Томичей просят помочь восьмилетней девочке с опухолью мозга

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Опухоль мозга обнаружили у восьмилетней Екатерины Жогло из села Корнилово. Из-за коронавируса помочь с лечением согласился только клинический центр протонной терапии при Медицинском институте имени Березина Сергея в Санкт-Петербурге. Цена лечения — 2,5 млн рублей.

Томичей просят помочь восьмилетней девочке с опухолью мозга

По словам родителей Кати, опухоль очень агрессивна, а операция пока невозможна. Девочка учится во втором классе, катается на роликах и мечтает стать блогером.


«Спасти Катю может только протонная терапия, но в Томске ее не проводят. К сожалению, детские федеральные центры, которые работают в системе ОМС, приостановили прием новых пациентов из-за COVID-19, там есть контактные больные, и все они на карантине. Единственный центр, который согласился принять девочку в ближайшее время – это центр протонной терапии, но он не работает в системе ОМС, все платно. Катя не может ждать, если не приступить немедленно к лечению, можно упустить время и потерять надежду на выздоровление», — сообщается на сайте фонда имени Алены Петровой.


В настоящий момент на лечение Кати собрано больше 1,6 млн рублей. 


Помочь Кате можно здесь

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