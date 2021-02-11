Томичей просят помочь в пристрое 18-ти котов. Хозяйка умерла

К томичам в соцсетях обратилась за помощью Анна: сама она живет в Подмосковье, но в Томске остался частный дом на Степановке, который она сдавала томичке Татьяне. На днях одинокая женщина умерла от онкологии, оставив 18 питомцев. Теперь ухаживать за животными некому. Требуется любая помощь – передержка, временный приют. В идеале — сразу пристроить животных в добрые руки.

– Насколько я знаю, всех кошек Татьяна приютила, подобрав с улицы, – рассказывает Анна. – Теперь у них нет хозяйки, но нельзя же их просто выбросить. Поэтому очень стараемся найти питомцам хозяев всеми возможными способами.

Среди питомцев Татьяны есть породистые коты и кошки, некоторые – наполовину. Волонтеры, которые помогают пристраивать животных, остаются на связи с новыми хозяевами, периодически просят присылать им фотографии питомца. При необходимости волонтеры обещают помочь с кастрацией/стерилизацией животных.





Если вы готовы взять кота в свой дом или имеете возможность забрать животное на передержку, пока оно не найдет дом, звоните Анне. Ее телефон: 89528027868, можно звонить с 12:00 до 00:00 по томскому времени.