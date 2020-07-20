Томичей просят помочь в поисках пропавшей молодой девушки

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по Томской области разыскивают пропавшую 17-летнюю Надежду Кашпирову. Информации о том, где находится девушка, нет с 15 июля.

«Помогите найти подростка! Пропала Кашпирова Надежда Вадимовна, 17 лет. С 15 июля местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении в официальной группе поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».







Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые ниже пояса, глаза голубые. Была одета в светло-розовое платье и коричневые босоножки. Девушка живет в поселке Кузовлево.





Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам 112, 8 800 700 54 52.