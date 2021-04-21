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21 апреля,
2021
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Новости

Томичей просят помочь в поисках пожилой женщины

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Поисковый отряд Лиза Алерт объявил о сборе волонтеров для поисков пропавшей 74-летней Абрамовской Александры Николаевны. Женщина 19 апреля ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. 

Томичей просят помочь в поисках пожилой женщины

«Пропала Абрамовская (Неязова, Плетнева) Александра Николаевна, 74 года, г. Томск. 19 апреля 2021 года ушла из дома и не вернулась, — говорится в сообщении поискового отряда. — Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза».


Женщина была одета в серое с черными цветами пальто, темно-серые брюки, черные лакированные ботинки с красными полосами и белую шапку.

«Сбор 20.04.2021 в 19.30 на улице Дзержинского, 51а, на парковке перед магазином «Мария Ра».


Желающих присоединиться к поискам просят одеться по форме «лес», взять с собой скотч и средства индивидуальной защиты. Уточнить информацию можно у инфорга поиска Марии: 8-923-444-80-55.

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