Томичей просят помочь собрать денег на лекарство ребенку

«Родителям девочки самим пришлось дома делать пункцию, так врачи отказались «брать на себя ответственность», — говорится на сайте благотворительного фонда. – В итоге девочке сделали шунтирование, и Диана начала потихоньку развиваться. В четыре годика она сама села и начала осваивать глобальное чтение, в результате узнала много слов. В пять лет произошел гормональный сбой и девочка начала утрачивать приобретенные навыки».

Диана, будучи новорожденной, перенесла менингит, последствием которого стала окклюзионная гидроцефалия. В три месяца девочка перенесла первую операцию в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. Дальше был один спокойный месяц, после чего снова началось ухудшение ее состояния, вторая операция, через неделю третья.

Сегодня Диане исполнилось девять лет. Она самостоятельно сидит, ползает, ходит с поддержкой, немного говорит. Любит музыку, ходить в школу и общаться с детьми. Недавно девочка прошла обследования, и оказалось, что приступы эпилепсии все больше будут нарастать.

Лекарства дают недолгий эффект. Поэтому родители решили применять гормональную терапию, которая поможет достигнуть ремиссии. Лекарства, которое поможет начать лечение, в России нет, нужно заказывать из Германии. Стоит оно 50 тысяч рублей.





«Я нашла пока единственную фирму в России – ООО «Трансфарма», которая занимается доставкой таких препаратов в Россию, — приводит фонд «Обыкновенное чудо» слова матери девочки. — Связавшись с этой компанией, выяснила информацию: стоимость препарата – 255 евро за упаковку, на курс нужно 2 упаковки. + доставка из Германии в Россию 50 евро. Из-за сложившейся ситуации в нашей стране боюсь не успеть набрать необходимую сумму к нужному сроку, поэтому обращаюсь в фонд. Знаю, что есть неравнодушные граждане в нашей стране, которые смогут помочь нашей девочке. Я никогда не просила помощи, считая, что кому-то она нужнее, сама неоднократно перечисляла денежные средства на помощь деткам, но сейчас мы оказались в такой жизненной ситуации, что самим необходимо в короткий срок собрать крупную сумму денег. Заранее благодарю всех за помощь нашей девочке».





Узнать о том, как можно помочь Диане, вы всегда можете по телефону: +7 (3822) 211-311, по электронной почте: chudo-tomsk@yandex.ru или на сайте благотворительного фонда.