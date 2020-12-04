Томичей просят помочь собрать денег на лекарство ребенку
Томичей просят помочь девятилетней подопечной благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Диане Власовой. Ей необходимо собрать 50 тысяч рублей на противосудорожное лекарство «Синактен-Депо». Лекарство производят в Германии.
Диана, будучи новорожденной, перенесла менингит, последствием которого стала окклюзионная гидроцефалия. В три месяца девочка перенесла первую операцию в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. Дальше был один спокойный месяц, после чего снова началось ухудшение ее состояния, вторая операция, через неделю третья.
«Родителям девочки самим пришлось дома делать пункцию, так врачи отказались «брать на себя ответственность», — говорится на сайте благотворительного фонда. – В итоге девочке сделали шунтирование, и Диана начала потихоньку развиваться. В четыре годика она сама села и начала осваивать глобальное чтение, в результате узнала много слов. В пять лет произошел гормональный сбой и девочка начала утрачивать приобретенные навыки».
Сегодня Диане исполнилось девять лет. Она самостоятельно сидит, ползает, ходит с поддержкой, немного говорит. Любит музыку, ходить в школу и общаться с детьми. Недавно девочка прошла обследования, и оказалось, что приступы эпилепсии все больше будут нарастать.
Лекарства дают недолгий эффект. Поэтому родители решили применять гормональную терапию, которая поможет достигнуть ремиссии. Лекарства, которое поможет начать лечение, в России нет, нужно заказывать из Германии. Стоит оно 50 тысяч рублей.
«Я нашла пока единственную фирму в России – ООО «Трансфарма», которая занимается доставкой таких препаратов в Россию, — приводит фонд «Обыкновенное чудо» слова матери девочки. — Связавшись с этой компанией, выяснила информацию: стоимость препарата – 255 евро за упаковку, на курс нужно 2 упаковки. + доставка из Германии в Россию 50 евро. Из-за сложившейся ситуации в нашей стране боюсь не успеть набрать необходимую сумму к нужному сроку, поэтому обращаюсь в фонд. Знаю, что есть неравнодушные граждане в нашей стране, которые смогут помочь нашей девочке. Я никогда не просила помощи, считая, что кому-то она нужнее, сама неоднократно перечисляла денежные средства на помощь деткам, но сейчас мы оказались в такой жизненной ситуации, что самим необходимо в короткий срок собрать крупную сумму денег. Заранее благодарю всех за помощь нашей девочке».
Узнать о том, как можно помочь Диане, вы всегда можете по телефону: +7 (3822) 211-311, по электронной почте: chudo-tomsk@yandex.ru или на сайте благотворительного фонда.
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