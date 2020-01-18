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18 января,
2020
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Томичей просят помочь с реабилитацией священнику из Колпашево

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томичей просят помочь с реабилитацией диакону Сергию Баянову. Мужчине требуются реабилитация и дорогие медикаменты после перенесенного инсульта. Просьба о помощи опубликована в официальной группе Никольского женского монастыря в Могочино.

Томичей просят помочь с реабилитацией священнику из Колпашево

«Дорогие братья и сестры! 8 января сего года в праздник Собора Пресвятой Богородицы, во время поездки на приход в село Большая Саровка на архиерейскую литургию, у меня случился инсульт. По скорой увезли из Саровки в Колпашево в реанимационное отделение. Частично поражена левая часть лицевого нерва, ухудшилось зрение левого глаза и частично поражены рука и нога. Острая недостаточность мозгового кровообращения. Стеноз сосудов. По выписке понадобятся реабилитация и достаточно дорогие для меня медикаменты в большом количестве, а также транспортные расходы. Обращаюсь ко всем с просьбой о посильной материальной поддержке ради Христа. Посильной милостыне. Решил написать заранее, пока лежу в отделении, так как по выписке понадобится сразу заняться восстановлением», — говорится в сообщении.


Перевод можно сделать на карту Сбербанка доверенного лица диакона Сергия Баянова, так как карты у священника нет. Номер карты: 4276 1609 9453 6689.

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