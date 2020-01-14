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14 января,
2020
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Томичей просят помочь погорельцам из Дзержинки

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Жителей Томска просят помочь вещами погорельцам из села Дзержинское. Накануне там сгорел двухэтажный дом, люди остались на улице без вещей и документов.

Томичей просят помочь погорельцам из Дзержинки

«Вчера 11.01.20 сгорел дом в Дзержинке на улице Мира, люди остались на улице без крова: сгорело все, скотина, вещи, документы. Нужны вещи мужские, размер от 50 до 54, размер обуви 40 и 42. Телефон для связи 89996189721 (Мария)», — написали в соцсети «ВКонтакте» родственники погорельцев.


Добавим, что в результате пожара сгорели крыша дома, стены и веранда. Пожар тушили 34 человека, площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Видео: Павел Попов
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