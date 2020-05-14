Томичей просят помочь оплатить курс реабилитации ребенку с ДЦП

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Маленькому томичу Тихону Русинову с ДЦП и синдромом Денди-Уокера срочно требуется финансовая помощь на курс реабилитации. Мальчику необходимо собрать 70 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

«Сынок родился на 36 неделе, я сразу поняла, что с ним что-то не так. Он не мог дышать самостоятельно. После медицинских манипуляций врачи сообщили, что малыш впал в кому», — рассказывает мама мальчика Марина.

Из комы Тихон вышел через две недели, но задышал сам только спустя месяц. Мальчик прошел множество обследований, врачи сказали, что ходить ребенок не будет. К двум годам основным диагнозом мальчику поставили ДЦП с большим количеством сопутствующих заболеваний.