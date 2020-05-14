Томичей просят помочь оплатить курс реабилитации ребенку с ДЦП

Маленькому томичу Тихону Русинову с ДЦП и синдромом Денди-Уокера срочно требуется финансовая помощь на курс реабилитации. Мальчику необходимо собрать 70 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».
«Сынок родился на 36 неделе, я сразу поняла, что с ним что-то не так. Он не мог дышать самостоятельно. После медицинских манипуляций врачи сообщили, что малыш впал в кому», — рассказывает мама мальчика Марина.
Из комы Тихон вышел через две недели, но задышал сам только спустя месяц. Мальчик прошел множество обследований, врачи сказали, что ходить ребенок не будет. К двум годам основным диагнозом мальчику поставили ДЦП с большим количеством сопутствующих заболеваний.
«Проходили курсы лечения в ДЦВЛ на Елизаровых, улучшения были, но развитие ребенка продолжало значительно отставать. Два года назад мы узнали о Центре «Шаг вперед», и только в этом году решились пройти курс лечения там. Прошли, увидели результаты, и сейчас у нас появилась надежда на то, что с помощью центра и регулярных курсов реабилитации Тихон сможет ходить самостоятельно. Мы с мужем оба глухие, нам не так просто реабилитировать сына – и финансово, и в плане получения информации», — говорит мама мальчика.
Отмечается, что на курс реабилитации Тихону осталось собрать 50 500 рублей. Узнать о том, как помочь мальчику, можно на сайте фонда «Обыкновенное чудо».