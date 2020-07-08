Томичей просят помочь оплатить курс реабилитации подростку с травмой позвоночника

16-летнему Никите Солодянкину необходимо оплатить курс реабилитации в московском центре «Три сестры». Стоимость курса – 441 тысяча рублей. Травму позвоночника подросток получил, когда катался на велосипеде 27 апреля этого года. До травмы Никита Солодянкин занимался шесть лет скалолазанием, имел грамоты и медали.

«Никита катался с друзьями в парке на велосипеде. Во время спуска с горы он не справился с управление, перевернулся вместе с велосипедом через себя, упал на спину и получил сильнейший удар от руля велосипеда — говорится на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». — Его доставили в ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» и там ему поставили диагноз: позвоночно-спинномозговая травма».





В больнице Никите было сделано две операции, где в одной ему заменили один позвонок на имплант и установили конструкцию для поддержания позвоночника в грудном отделе. В июне он прошел курс реабилитации, после которого смог самостоятельно переворачиваться со спины на бок в положение лежа, с небольшой помощью пересаживаться в коляску и подниматься в постели в положение сидя.





Мама Никиты воспитывает сына одна, ее собственные средства уже исчерпаны, поэтому она была вынуждена просить помощи у фонда. Помочь Никите можно тут.