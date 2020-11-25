Томичей просят помочь маленькому мальчику, которому требуется операция на кишечнике

Томичей просят помочь подопечному благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Жене Харитонову. Мальчику планируют провести операцию в Москве, но нужны деньги на перелет, специальное питание и лекарства. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда.
Женя родился 19 марта этого года. У него тяжелые заболевания: врожденный заворот тонкого кишечника, синдром короткой кишки. Он не может есть, как все дети, пока питание ему поступает непосредственно в кровоток.
«Женя практически «привязан» к инфузоматам - это насосы для дозированного, длительного введения питательных растворов тяжелым больным, — пишет его мама Екатерина. — Когда врачи сказали, что операция может кардинально изменить нашу ситуацию — сделать моего ребенка практически здоровым, я плакала от счастья! Неужели это возможно! Операция будет проведена бесплатно по полису ОМС. Но на перелет, специализированное дорогостоящее парентеральное питание и лекарственные препараты требуется огромная для нашей многодетной семьи сумма — 80 тысяч рублей».
Женя Харитонов
Фото: взято с сайта "Обыкновенное чудо"
Томские врачи однажды уже спасли жизнь маленького томича. Через шесть часов после его рождения у него развилась непроходимость кишечника, была проведена операция.
Врачи говорят, что « синдром короткой кишки - это редкая патология с уменьшением функционально активной поверхности тонкой кишки и, как следствие, - уменьшение всасывания питательных элементов». Единственный способ помощь Жене - хирургическое лечение по удлинению кишечника. Такие операции успешно проводятся в РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова в Москве.
Узнать о том, как можно помочь Жене, можно по телефону: +7(3822) 211-311 и по электронной почте: chudo-tomsk@yandex.ru.