Томичей просят помочь мальчику с муковисцидозом в покупке дорогого оборудования

Четырехлетнему Грише Шевченко с муковисцидозом необходимо дорогое оборудование – система VEST. Бесплатно этот аппарат выдать не могут, а стоит он 800 тысяч рублей, сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

У Гриши Шевченко врачи выявили проблемы со здоровьем еще при его рождении. В первые сутки жизни ему была сделана экстренная операция – лапаротомия — внутриутробная перфорация кишечника из-за непроходимости. В это же время мальчику был поставлен диагноз.





Врач рекомендовал приобрести систему очистки дыхательных путей. Система VEST состоит из компрессора и надувного жилета. Когда пациент надевает подключенный к генератору жилет, в который нагнетается воздух, на грудную клетку пациента воздействуют импульсы, помогающие очистить бронхи. Стоимость такого аппарата – 800 тысяч рублей.