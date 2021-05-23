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23 мая,
2021
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Новости

Томичей просят помочь мальчику с муковисцидозом в покупке дорогого оборудования

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

Четырехлетнему Грише Шевченко с муковисцидозом необходимо дорогое оборудование – система VEST. Бесплатно этот аппарат выдать не могут, а стоит он 800 тысяч рублей, сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».  

Томичей просят помочь мальчику с муковисцидозом в покупке дорогого оборудования

У Гриши Шевченко врачи выявили проблемы со здоровьем еще при его рождении. В первые сутки жизни ему была сделана экстренная операция – лапаротомия — внутриутробная перфорация кишечника из-за непроходимости. В это же время мальчику был поставлен диагноз.


Врач рекомендовал приобрести систему очистки дыхательных путей. Система VEST состоит из компрессора и надувного жилета. Когда пациент надевает подключенный к генератору жилет, в который нагнетается воздух, на грудную клетку пациента воздействуют импульсы, помогающие очистить бронхи. Стоимость такого аппарата – 800 тысяч рублей. 

На фото Григорий Шевченко
На фото Григорий Шевченко
Фото: chudo.tomsk.ru

Если будет виброжилет, то Гриша сможет проводить компрессионно-вибрационную терапию в домашних условиях. И дышать ему станет значительно легче. 


Как пишет на сайте фонда отец Гриши, мальчик любит собирать конструктор LEGO, интересуется работой с инструментами и пытается помочь отцу по хозяйству.  И мечтает съездить на море.


Помочь Грише Шевченко можно тут. 

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