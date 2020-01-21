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21 января,
2020
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Новости

Томичей просят помочь центру иппотерапии с кормом для лошадей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Центре иппотерапии и адаптивной верховой езды «Живое тепло» стартует благотворительная акция «Для волшебной гривы» по сбору средств на покупку кормов для питомцев. Информация об акции опубликована в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Томичей просят помочь центру иппотерапии с кормом для лошадей
Фото: взято из официальной группы центра в соцсети

«Принять участие в благотворительной акции очень просто — каждый желающий может приехать на интерактивную экскурсию в центр «Живое тепло». Заказать фотосессию или приехать на занятие по адаптивной верховой езде и провести время с этими прекрасными животными. Все средства, полученные от гостей по акции «Для волшебной гривы», будут направлены на приобретение кормов для животных, помогающих особенным деткам. Финансовую поддержку центру можно оказать переводом на карту Сбербанка 4276 6400 1076 5487  для Веры Юрьевны В.».


Отмечается, что при посещении центра можно взять с собой морковь, сухари, капусту и угостить животных.

Центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Живое тепло» является единственным центром в Томской области, специализирующимся именно на профессиональной помощи особенным детям. В организации также работают с детьми из многодетных семей, детьми, которые остались без попечения родителей, и детьми в трудной жизненной ситуации.


Центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Живое тепло» находится по адресу: Томская область, Кожевниковский район, село Старая Ювала, улица Береговая, 15.

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