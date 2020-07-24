Томичей просят помочь 14-летнему мальчику с ДЦП

Эмиль родился в апреле 2006 года. У мальчика астатическая форма ДЦП и эпилепсия, грубая задержка умственного развития.



«Эмиль родился недоношенным с весом 2,4 килограмма. Из-за родовой травмы (защемление нерва) мы пролежали с сыном десять дней в реанимации. До года казалось, что ребенок был здоров, мы не замечали никаких признаков заболевания. После года начались приступы, мы срочно обратились к специалистам, и был поставлен диагноз — ДЦП со всеми его симптомами», — рассказывает мама мальчика Лариса.





Семья проходила лечение в томских реабилитационных центрах. Он научился держать голову, самостоятельно переворачиваться и делать первые шаги в ходунках. Благодаря специальному питанию Эмиль набрал нормальный для своего возраста вес, вырос.





«Сейчас сын пьет два противосудорожных препарата. Все эти годы мы лечимся только в Томске и Томской области. Куда-то дальше нам нельзя, так как ребенка считают тяжелобольным», — пишет мама мальчика.





У Эмиля есть две сестры и старший брат. Работает только он, поэтому денег на реабилитацию у семьи не хватает. На лечение в томском реабилитационном центре «Луч» не хватает 50 тысяч рублей. Сделать пожертвование можно на сайте chudo.tomsk.ru.