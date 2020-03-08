Томичей просят помочь 10-месячной девочке с пороком сердца

У десятимесячной Леры Ардышевой врожденный порок сердца. Спасти ребенка может только операция в Индии. Томичей просят помочь собрать деньги на обследование и перелет.

Лера родилась в мае. Ее мама Елена говорит, что беременность протекала без осложнений. Врачей настораживали шумы в сердце у девочки, но первое обследование исключило порок. Однако при повторном стало ясно, что у ребенка 3 степень порока сердца.





«Вы неоперабельны! Возможна внезапная смерть вашего ребенка!» — это самое ужасное, что мне довелось услышать за всю мою жизнь, — пишет мама девочки Елена. — Сердце нашей Лерочки очень маленькое, и оно не растет — аорта и клапан сужены, операцию сделать нельзя. Мою дочку может спасти только трансплантация. Но в нашей стране детская трансплантация запрещена законом. Все дети из России еще недавно ездили на трансплантацию в европейские страны, но сейчас Европа столкнулась с дефицитом донорских органов и помогает только своим гражданам. Теперь наша надежда — это трансплантация в Индии».





Стоимость перелета и консультации оценивается в 800 тысяч рублей. Сейчас собрано около ста. Томичи могут помочь Лере, перейдя по ссылке.

