Томичей просят поддержать пенсионеров, находящихся на карантине

Благотворительный центр «Поможем вместе» просит томичей поучаствовать в акции по защите пожилых людей от коронавируса. Центр ищет волонтеров, которые могли бы доставить продукты и лекарства одиноким пожилым людям.
Как рассказала директор благотворительного центра «Поможем вместе» Екатерина Сухомлина, продукты и лекарства планируется доставлять без личного контакта.
«Мы дали объявление в соцсетях о том, чтобы томичи подумали, если в их домах пожилые и одинокие люди, которым нужна помощь, — сказала Екатерина Сухомлина. — И которую они оказать не могут. Пусть томичи звонят нам на горячую линию по телефону 33-80-03. Люди именно пожилого возраста находятся в группе риска. Им в условиях карантина нужны и продукты, и лекарства. Нужно сделать так, чтобы они не выходили за ними на улицу и тесно не контактировали с людьми. Поэтому наша задача – отозваться и им помочь. Привезти продукты, лекарства и оставить это под дверью. Волонтеры будут предварительно звонить и говорить, что все необходимое доставили, и уходить. Кроме того, в акции могут принять участие люди в качестве спонсоров. Чтобы мы могли купить продукты и лекарства».
Екатерина Сухомлина добавила, что в рамках акции планируется взаимодействовать с областным департаментом соцзащиты.
«Мы попробуем связаться с департаментом соцзащиты населения, чтобы узнать, что сегодня они могут предложить. Есть ли сейчас возможности у работников соцзащиты обеспечить незащищенную категорию населения продуктами, лекарствами и так далее. И будем с ними взаимодействовать. Если они нам предложат конкретные адреса и конкретных людей, то мы возьмем их курировать без личного контакта. Если не дадут адресов, то мы будем взаимодействовать по другому плану. Мы будет привозить в отдел соцзащиты продукты для конкретного человека, и пусть они доставляют».
Более подробную информацию о том, как можно принять участие в акции, можно найти на официальной странице благотворительного фонда в соцсети «ВКонтакте».