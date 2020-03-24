Томичей просят поддержать пенсионеров, находящихся на карантине

Как рассказала директор благотворительного центра «Поможем вместе» Екатерина Сухомлина, продукты и лекарства планируется доставлять без личного контакта.





«Мы дали объявление в соцсетях о том, чтобы томичи подумали, если в их домах пожилые и одинокие люди, которым нужна помощь, — сказала Екатерина Сухомлина. — И которую они оказать не могут. Пусть томичи звонят нам на горячую линию по телефону 33-80-03. Люди именно пожилого возраста находятся в группе риска. Им в условиях карантина нужны и продукты, и лекарства. Нужно сделать так, чтобы они не выходили за ними на улицу и тесно не контактировали с людьми. Поэтому наша задача – отозваться и им помочь. Привезти продукты, лекарства и оставить это под дверью. Волонтеры будут предварительно звонить и говорить, что все необходимое доставили, и уходить. Кроме того, в акции могут принять участие люди в качестве спонсоров. Чтобы мы могли купить продукты и лекарства».





Екатерина Сухомлина добавила, что в рамках акции планируется взаимодействовать с областным департаментом соцзащиты.