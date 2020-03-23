Томичей призывают помочь заведениям общепита в карантин и получить скидку

Томские рестораторы запустили в сети флешмоб #шагнавстречугостю. С его помощью они призывают томичей поддержать локальный бизнес во время карантина, покупать еду у них, а не через федеральные сервисы доставки.





Акцию запустил в своем аккаунте Instagram Алексей Степанов из “Дыхания вока”.





«Сейчас многие перешли от походов в общепит на доставку. Это понятно. Что важно: отнеситесь к этому осознанно. Когда вы заказываете еду через большой агрегатор, ваше любимое заведение во-первых получит только 2/3 денег, а во-вторых, только через неделю. Это общие правила федеральных служб доставки еды. И в текущей ситуации это экономически очень сложный режим выживания для локальных заведений», — написал бизнесмен.