Добрые новости
23 марта,
2020
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Новости

Томичей призывают помочь заведениям общепита в карантин и получить скидку

Елена Бронникова
Елена Бронникова
2 часа назад

Томские рестораторы запустили в сети флешмоб #шагнавстречугостю. С его помощью они призывают томичей поддержать локальный бизнес во время карантина, покупать еду у них, а не через федеральные сервисы доставки.


Акцию запустил в своем аккаунте Instagram Алексей Степанов из “Дыхания вока”.


«Сейчас многие перешли от походов в общепит на доставку. Это понятно. Что важно: отнеситесь к этому осознанно. Когда вы заказываете еду через большой агрегатор, ваше любимое заведение во-первых получит только 2/3 денег, а во-вторых, только через неделю. Это общие правила федеральных служб доставки еды. И в текущей ситуации это экономически очень сложный режим выживания для локальных заведений», — написал бизнесмен.

Архивное фото
Архивное фото

Суть акции заключается в том, что томичи делают предзаказ через телефонный звонок, обговаривается время готовности. В назначенное время еду гостю вынесут на крыльцо заведения, там же можно оплатить заказ. Каждый заказавший еду таким образом получит скидку 20%.

В сложные времена небольшим компаниям сложно удержаться на плаву, но мы можем помочь друг другу. Мы все живем в одном городе. Рано или поздно, карантин закончится, и мы хотим, чтобы вам было куда вернуться. Помогите вашим любимым местам дождаться вас. Заботьтесь о тех, кто рядом, — призвал Алексей Степанов.

Сейчас в акции участвуют кафе и рестораны: 


  • Дыхание вока, 34-99-00, пр-т Ленина, 22

  • Гости, 50-99-90, gosti-cafe.ru, пр-т Фрунзе, 90

  • Птичка, 909-929, пр-т Ленина, 81/1

  • Pumpkin, +79234040125, ул. Советская, 110

  • Санта-Моника, 25-93-62, @santamonica_rest, ул. Кулёва 26.

  • Хлеб-соль, 50-22-21, ул. Герцена, 21а

  • Грильница, 900-630, пр-т Ленина, 74


Отметим, заведения могут присоединяться к флешмобу, а за актуальным списком можно следить по хэштегу #шагнавстречугостю


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