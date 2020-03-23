Томичей призывают помочь заведениям общепита в карантин и получить скидку

Томские рестораторы запустили в сети флешмоб #шагнавстречугостю. С его помощью они призывают томичей поддержать локальный бизнес во время карантина, покупать еду у них, а не через федеральные сервисы доставки.
Акцию запустил в своем аккаунте Instagram Алексей Степанов из “Дыхания вока”.
«Сейчас многие перешли от походов в общепит на доставку. Это понятно. Что важно: отнеситесь к этому осознанно. Когда вы заказываете еду через большой агрегатор, ваше любимое заведение во-первых получит только 2/3 денег, а во-вторых, только через неделю. Это общие правила федеральных служб доставки еды. И в текущей ситуации это экономически очень сложный режим выживания для локальных заведений», — написал бизнесмен.
Суть акции заключается в том, что томичи делают предзаказ через телефонный звонок, обговаривается время готовности. В назначенное время еду гостю вынесут на крыльцо заведения, там же можно оплатить заказ. Каждый заказавший еду таким образом получит скидку 20%.
В сложные времена небольшим компаниям сложно удержаться на плаву, но мы можем помочь друг другу. Мы все живем в одном городе. Рано или поздно, карантин закончится, и мы хотим, чтобы вам было куда вернуться. Помогите вашим любимым местам дождаться вас. Заботьтесь о тех, кто рядом, — призвал Алексей Степанов.
Сейчас в акции участвуют кафе и рестораны:
Дыхание вока, 34-99-00, пр-т Ленина, 22
Гости, 50-99-90, gosti-cafe.ru, пр-т Фрунзе, 90
Птичка, 909-929, пр-т Ленина, 81/1
Pumpkin, +79234040125, ул. Советская, 110
Санта-Моника, 25-93-62, @santamonica_rest, ул. Кулёва 26.
Хлеб-соль, 50-22-21, ул. Герцена, 21а
Грильница, 900-630, пр-т Ленина, 74
Отметим, заведения могут присоединяться к флешмобу, а за актуальным списком можно следить по хэштегу #шагнавстречугостю
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