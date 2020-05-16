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16 мая,
2020
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Томичей призвали не открывать купальный сезон и не заходить в воду

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Областная пожарно-спасательная служба управления МЧС обратилась к жителям Томской области с просьбой не открывать раньше времени купальный сезон и не заходить в воду.

Томичей призвали не открывать купальный сезон и не заходить в воду

«Несмотря на установившуюся теплую погоду, об открытии купального сезона пока говорить рано. Вода еще достаточно холодная, что значительно увеличивает риск возникновения происшествий на водоемах», — говорится в сообщении.


Спасатели настоятельно рекомендуют жителям области не открывать купальный сезон и не заходить в воду. Родителям необходимо следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Судовладельцам также не стоит забывать о правилах безопасности при управлении водным транспортом: обязательно надевать спасательные жилеты, соблюдать скоростной режим, правила маневрирования и подачи звуковых сигналов, а также помнить о том, что управление судном в состоянии опьянения категорически запрещено.


Отмечается, что, если вы стали очевидцем происшествия на водном объекте и кому-то нужна помощь спасателей, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому телефону экстренных служб 112.

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