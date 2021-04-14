Томичей приглашают высадить пять тысяч деревьев и создать кедровник у Петрово

Компания «Сибирский кедр» выкупила два участка земли в 3 и 6 гектаров недалеко от деревни Петрово и решила высадить там пять тысяч кедров. Получить бесплатные саженцы и присоединиться к посадке могут все желающие.





Организаторы говорят, что больше двух лет собирали информацию о высадке кедров и условиях приживаемости, а сейчас хотят показать организациям и жителям, как простыми шагами можно заменять вырубленные деревья живыми, создавать зоны для прогулок и лесозащитные полосы в городах.





«Мы выкупили 2 больших участка, 3 и 5 гектар, в экологически чистом районе Томска — деревне Петрово, где планируем посадить 5000 кедров и ухаживать за ними в дальнейшем — это старт нашего проекта. Приглашаем к партнерству каждого жителя города. Всё, что нужно для участия: хотеть посадить дерево и приехать на посадку 1 или 2 мая», — сообщили в компании.