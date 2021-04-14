Томичей приглашают высадить пять тысяч деревьев и создать кедровник у Петрово
Компания «Сибирский кедр» выкупила два участка земли в 3 и 6 гектаров недалеко от деревни Петрово и решила высадить там пять тысяч кедров. Получить бесплатные саженцы и присоединиться к посадке могут все желающие.
Организаторы говорят, что больше двух лет собирали информацию о высадке кедров и условиях приживаемости, а сейчас хотят показать организациям и жителям, как простыми шагами можно заменять вырубленные деревья живыми, создавать зоны для прогулок и лесозащитные полосы в городах.
«Мы выкупили 2 больших участка, 3 и 5 гектар, в экологически чистом районе Томска — деревне Петрово, где планируем посадить 5000 кедров и ухаживать за ними в дальнейшем — это старт нашего проекта. Приглашаем к партнерству каждого жителя города. Всё, что нужно для участия: хотеть посадить дерево и приехать на посадку 1 или 2 мая», — сообщили в компании.
Организаторы уточнили, что окончательную дату посадки (1 или 2 мая) выберут по погоде. Все организационные вопросы будут сообщаться в телеграм-канале, в который добавят участников. Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить форму. Также вопросы можно задавать кураторам проекта по телефонам: Юлия Забелина, 7 923 429-11-10 и Марина Емельянова, 7 923 416 55-91.
«29 апреля мы с командой проводим подготовительные работы: выкапываем кедры с питомника. На этом этапе также можно присоединиться к нам, в телеграм-канале можно будет записаться на дополнительную подготовку. 26-30 апреля – готовим почву на участке, делаем лунки для посадки, обустраиваем территорию. Кедры обязательно нужно пересадить до распускания почек: после распускания приживаемость кедра резко падает и смысл акции в таком случае теряется практически полностью. Чем более влажная и прохладная будет почва, тем лучше. Кедр приживется хорошо тогда, когда пересажен в сонном состоянии», — уточнили организаторы.
Всем желающим присоединиться к посадке предлагают трансфер до места, легкий перекус и инструктаж. Вы получите карту местности, на которой можно помечать места посадок, а на месте встретят кураторы.
«Мы оставим кедры расти, будем за ними ухаживать. Те кедры, которые не приживутся (процент неприживаемости в любом случае будет), мы аккуратно заменим новыми саженцами. Территорию, где посадим кедры, огородим живой изгородью. Можно будет приезжать в любой момент, наблюдать за ростом, дышать свежим воздухом и просто гулять», — добавили организаторы.
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