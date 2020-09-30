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30 сентября,
2020
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Томичей приглашают в ТПУ на лекцию «Можно ли жить без мозга»

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

1 октября в ТПУ пройдет открытая лекция «Можно ли жить без мозга?». Ее прочитает российский научный журналист, редактор и основатель ряда научно-популярных изданий Алексей Паевский. Он расскажет о самых интересных пациентах в неврологии, истории которых поражают ученых и врачей.

Томичей приглашают в ТПУ на лекцию «Можно ли жить без мозга»

Лекция пройдет в главном корпусе ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. № 209). Начало в 16:30. Для соблюдения противоэпидемиологических мер число слушателей ограничено, для участия необходимо заранее зарегистрироваться.


«Наш мозг удивительно пластичен и порой удивляет врачей. Например, человек, которому пробили череп ломом, не только остался жив, но и восстановил все важнейшие функции. А человек, у которого осталось 10 % коры головного мозга, вообще не заметил этого. Современная неврология часто встречает людей с одним полушарием. Как это возможно, какие вообще бывают интересные пациенты, вот об этом я и расскажу, показав самые радикальные случаи в неврологии», — приводит пресс-служба слова Алексея Паевского.


Для справки: Алексей Паевский — сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.Ru, создатель портала Mendeleev.info, научный редактор портала Indicator.Ru. По образованию — химик-органик. Автор нескольких тысяч научно-популярных статей и новостных заметок практически во всех научно-популярных изданиях страны. Совместно с Анной Хоружей ведет блог истории медицины, вместе они выпустили книги «Смерть замечательных людей», «Вообще чума: истории болезней от лихорадки до Паркинсона» и другие.

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