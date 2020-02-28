Добрые новости
28 февраля,
2020
1
фото
Новости

Томичей приглашают в ОНФ на обсуждение дизайн-проектов благоустройства Томска

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

12 и 26 марта в 16 часов в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103) состоится обсуждение доработанных дизайн-проектов 16 общественных пространств, которые будут благоустроены на федеральные деньги в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Вход свободный.

Томичей приглашают в ОНФ на обсуждение дизайн-проектов благоустройства Томска

12 марта представят концепцию благоустройства Михайловской рощи, Лагерного сада, бульвара по пр. Кирова, Березовой рощи в мкр. Каштак, сквера в мкр. Сосновый бор и у ДНТ «Авангарад», пешеходной зоны по ул. Усова и обустройство пандуса по ул. Обручева, 16. В связи с тем, что это крупные проекты, требующие серьезных финансовых затрат, членами общественной муниципальной комиссии было решено реализовать их поэтапно.

26 марта будут показаны скорректированные дизайн-проекты еще восьми пространств, которые в ходе рейтингового голосования отобрали томичи. Это пешеходная зона по пр. Фрунзе, Парк Победы в мкр. Каштак, сквер у Дворца творчества детей и молодежи, спортивная площадка по ул. Сибирской и др.

По поручению мэра Томска Ивана Кляйна на сайте городской администрации также размещены указанные дизайн-проекты. Свои замечания и предложения горожане уже сейчас могут направлять на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.

Проект благоустройства Пушкинского сквера можно посмотреть здесь. Всего на благоустройство общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется потратить в 2020 году  около 210 млн рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.