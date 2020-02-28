Томичей приглашают в ОНФ на обсуждение дизайн-проектов благоустройства Томска

12 марта представят концепцию благоустройства Михайловской рощи, Лагерного сада, бульвара по пр. Кирова, Березовой рощи в мкр. Каштак, сквера в мкр. Сосновый бор и у ДНТ «Авангарад», пешеходной зоны по ул. Усова и обустройство пандуса по ул. Обручева, 16. В связи с тем, что это крупные проекты, требующие серьезных финансовых затрат, членами общественной муниципальной комиссии было решено реализовать их поэтапно.



26 марта будут показаны скорректированные дизайн-проекты еще восьми пространств, которые в ходе рейтингового голосования отобрали томичи. Это пешеходная зона по пр. Фрунзе, Парк Победы в мкр. Каштак, сквер у Дворца творчества детей и молодежи, спортивная площадка по ул. Сибирской и др.



По поручению мэра Томска Ивана Кляйна на сайте городской администрации также размещены указанные дизайн-проекты. Свои замечания и предложения горожане уже сейчас могут направлять на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.