Томичей приглашают в ботсад ТГУ посмотреть на цветущую пальму

В Сибирском ботаническом саду ТГУ зацвела очень необычная пальма – кариота мягкая. Пальма родом из Юго-Восточной Азии и цветет один раз в жизни, но в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба вуза.

«Ее листья неправильной треугольной формы с неровными краями напоминают хвосты рыбок, за что растение и получило название «рыбий хвост». Первое соцветие вырастает из самой макушки ствола, а с окончанием его цветения ниже по стволу начинают один за другим зацветать другие соцветия. Самым последним зацветает соцветие почти на уровне земли. После того как все соцветия на стволе отцветут и созреют плоды, ее ствол отмирает, но рядом вырастает несколько новых дочерних побегов, которые начнут цвести через несколько лет», — говорится в сообщении.





По словам сотрудников Ботанического сада, плоды пальмы ядовиты и не используются в пищу, а вот молодые неразвернувшиеся листья довольно вкусные в тушеном виде. В странах, где растет эта пальма, местное население часто срезает соцветия и собирает капающий сладкий сок – его потом выпаривают и получают пальмовую патоку или сбраживают.