Томичей приглашают в ботсад ТГУ посмотреть на цветущую пальму

В Сибирском ботаническом саду ТГУ зацвела очень необычная пальма – кариота мягкая. Пальма родом из Юго-Восточной Азии и цветет один раз в жизни, но в течение нескольких лет, сообщает пресс-служба вуза.
Фото: предоставлено пресс-службой ТГУ
«Ее листья неправильной треугольной формы с неровными краями напоминают хвосты рыбок, за что растение и получило название «рыбий хвост». Первое соцветие вырастает из самой макушки ствола, а с окончанием его цветения ниже по стволу начинают один за другим зацветать другие соцветия. Самым последним зацветает соцветие почти на уровне земли. После того как все соцветия на стволе отцветут и созреют плоды, ее ствол отмирает, но рядом вырастает несколько новых дочерних побегов, которые начнут цвести через несколько лет», — говорится в сообщении.
По словам сотрудников Ботанического сада, плоды пальмы ядовиты и не используются в пищу, а вот молодые неразвернувшиеся листья довольно вкусные в тушеном виде. В странах, где растет эта пальма, местное население часто срезает соцветия и собирает капающий сладкий сок – его потом выпаривают и получают пальмовую патоку или сбраживают.
Фото: предоставлено пресс-службой ТГУ
В Ботаническом саду ТГУ растет несколько экземпляров пальмы «рыбий хвост», но они в основном расположены вдали от экскурсионной тропы и не видны посетителям. В этом году впервые зацвела пальма в экскурсионной зоне, так что гости Ботсада смогут увидеть ее интересные соцветия, напоминающие «африканские косички».
Полюбоваться на цветение пальмы «рыбий хвост» в Сибирском ботаническом саду можно будет в течение ближайших двух недель – по субботам и воскресеньям, с 10.00 до 17.00.
Отмечается, что посещение оранжерей ботсада проходит в формате самостоятельных экскурсий при обязательном наличии маски у посетителей.
Фото: предоставлено пресс-службой ТГУ
Фото: предоставлено пресс-службой ТГУ