Томичей приглашают решить судьбу открытия развязки на 76 километре

Мэрия Томска предлагает томичам поучаствовать в опросе о возможности открыть транспортную развязку с железной дорогой Тайга – Томск на 76 км.

Уточняется, что в апреле подрядчик завершает все работы, кроме асфальтирования дороги длиной в 100 метров возле тоннеля. Ездить по этому участку можно, есть покрытие из щебня.





«Это безопасно и решает проблему скопления транспорта на железнодорожном переезде в мкр. Мокрушинский», — отметили в мэрии.





Строители готовы открыть рабочее движение в апреле, а для укладки асфальта закрыть его на неделю в летом. Чтобы поучаствовать в голосовании, нужно перейти по ссылке. Голосование проводится в течение месяца, до 16 апреля.