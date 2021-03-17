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17 марта,
2021
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Томичей приглашают решить судьбу открытия развязки на 76 километре

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мэрия Томска предлагает томичам поучаствовать в опросе о возможности открыть транспортную развязку с железной дорогой Тайга – Томск на 76 км.

Томичей приглашают решить судьбу открытия развязки на 76 километре

Уточняется, что в апреле подрядчик завершает все работы, кроме асфальтирования дороги длиной  в 100 метров возле тоннеля. Ездить по этому участку можно, есть покрытие из щебня.


«Это безопасно и решает проблему скопления транспорта на железнодорожном переезде в мкр. Мокрушинский», — отметили в мэрии.


Строители готовы открыть рабочее движение в апреле, а для укладки асфальта закрыть его на неделю в летом. Чтобы поучаствовать в голосовании, нужно перейти по ссылке. Голосование проводится в течение месяца, до 16 апреля.

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