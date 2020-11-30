Томичей приглашают проверить знания о Конституции и праве на юридическом диктанте

С 3 по 10 декабря в Томской области пройдет IV Всероссийский правовой (юридический) диктант, сообщает пресс-служба администрации региона. Поучаствовать в диктанте может любой желающий старше 14 лет на сайте Юрдиктант-рф.
Диктант состоит из 40 вопросов, ответить на которые нужно в течение часа. Организаторы с помощью диктанта хотят повысить уровень правовой культуры и мотивировать жителей изучать право.
«Основная тема диктанта – Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу», — говорится в анонсе.
После завершения теста каждый участник может получить сертификат с персональным результатом, доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.
Отметим, организаторами диктанта выступают Ассоциация юристов России и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
В 2017 году в правовом диктанте приняли участие 55 тысяч человек, в 2018 году – 165 тысяч, в 2019-м свои знания в области права проверили более 220 тысяч участников, при этом 3,5 тысячи были из 24 зарубежных стран.
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