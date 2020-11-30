Томичей приглашают проверить знания о Конституции и праве на юридическом диктанте

С 3 по 10 декабря в Томской области пройдет IV Всероссийский правовой (юридический) диктант, сообщает пресс-служба администрации региона. Поучаствовать в диктанте может любой желающий старше 14 лет на сайте Юрдиктант-рф.





Диктант состоит из 40 вопросов, ответить на которые нужно в течение часа. Организаторы с помощью диктанта хотят повысить уровень правовой культуры и мотивировать жителей изучать право.





«Основная тема диктанта – Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу», — говорится в анонсе.