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30 ноября,
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Томичей приглашают проверить знания о Конституции и праве на юридическом диктанте

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С 3 по 10 декабря в Томской области пройдет IV Всероссийский правовой (юридический) диктант, сообщает пресс-служба администрации региона. Поучаствовать в диктанте может любой желающий старше 14 лет на сайте Юрдиктант-рф.


Диктант состоит из 40 вопросов, ответить на которые нужно в течение часа. Организаторы с помощью диктанта хотят повысить уровень правовой культуры и мотивировать жителей изучать право.


«Основная тема диктанта – Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу», — говорится в анонсе.

Томичей приглашают проверить знания о Конституции и праве на юридическом диктанте

После завершения теста каждый участник может получить сертификат с персональным результатом, доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.


Отметим, организаторами диктанта выступают Ассоциация юристов России и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).


В 2017 году в правовом диктанте приняли участие 55 тысяч человек, в 2018 году – 165 тысяч, в 2019-м свои знания в области права проверили более 220 тысяч участников, при этом 3,5 тысячи были из 24 зарубежных стран. 


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