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23 августа,
2020
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Томичей приглашают пробежать «Мохнатый кросс» и помочь бездомным животным

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Томичам предлагают пробежать благотворительный забег с собаками «Мохнатый кросс». Благотворительная организация «Содружество» проведет его 30 августа в Михайловской роще, но пробежать дистанцию можно будет в любой точке города.

Томичей приглашают пробежать «Мохнатый кросс» и помочь бездомным животным

Организаторы «Мохнатого кросса» предлагают пробежать дистанции на выбор от одного до пяти километров. Пробежать кросс можно со своим питомцем, одному или с командой единомышленников. Для участия в благотворительном забеге нужно заполнить анкету участника, внести взнос от 500 рублей и забрать пакет бегуна 30 августа в Михайловской роще с 10 до 15 часов.

Пробежать кросс томичи в этот день смогут не только в Михайловской роще, но и в любой точке города, - пишут организаторы забега. - Все участники должны выложить в социальные сети фото с пробежки с хэштэгом #мохнатыйкросс2020 и отметить организаторов. В 15 часов в режиме онлайн будет разыгран главный приз — креативный торт.

Собранные при регистрации деньги пойдут на оказание помощи кошкам и собакам, пострадавшим при несчастных случаях, от жестокости людей, и находящихся в пункте передержки.


Почитать о «Мохнатом кроссе» подробнее и заполнить анкету участника можно в группе события.

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