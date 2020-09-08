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08 сентября,
2020
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Томичей приглашают пробежать более 100 км в рамках забега «Гран-при 361º»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новый виртуальный забег стартует 7 сентября и продлится до 4 октября. Регистрация открыта на сайте томского марафона ЯРЧЕ.


«Задача участников — пробежать более 100 километров за четыре недели. Это возможность получить массу эмоций, стать спортивнее и активнее, обрести амбициозную спортивную цель, поставить новый личный рекорд и участвовать в борьбе за призы», — сообщил организатор мероприятия, основатель бегового сообщества «Томский марафон» Александр Гордиевских.


В забеге могут участвовать все желающие от 12 лет и старше. Для фиксации результата нужно зарегистрироваться в бесплатном приложении Strava.

Томичей приглашают пробежать более 100 км в рамках забега «Гран-при 361º»

По итогам забега участники распределятся по трем группам в зависимости от дистанции, которую смогли преодолеть: от 100 до 180 км, от 181 до 360 км и более 361 км. Призеры в категориях будут определяться случайным образом, а призовые места распределятся по наилучшему результату.


Все участники, пробежавшие более 25 километров, получат памятные медали финишеров.

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