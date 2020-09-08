Томичей приглашают пробежать более 100 км в рамках забега «Гран-при 361º»

Новый виртуальный забег стартует 7 сентября и продлится до 4 октября. Регистрация открыта на сайте томского марафона ЯРЧЕ.





«Задача участников — пробежать более 100 километров за четыре недели. Это возможность получить массу эмоций, стать спортивнее и активнее, обрести амбициозную спортивную цель, поставить новый личный рекорд и участвовать в борьбе за призы», — сообщил организатор мероприятия, основатель бегового сообщества «Томский марафон» Александр Гордиевских.





В забеге могут участвовать все желающие от 12 лет и старше. Для фиксации результата нужно зарегистрироваться в бесплатном приложении Strava.