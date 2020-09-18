Томичей приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты

«Сделаем!» Россия — гражданский проект, который ставит своей целью объединение власти, общества, бизнеса и СМИ для «сохранения устойчивой чистоты». Одним из способов организаторы акции называют проведение Всемирного дня чистоты.

«Объединиться с позитивной цель — это убрать природные территории от мусора и установить устойчивую чистоту. Глобальная уборка — шаг, который привлечет внимание к проблеме мусора и ее системному решению», — пишут в группе проекта.

При этом активисты отмечают, что Всемирный день чистоты — больше, чем акция по уборке мусора и субботник. Проект продвигает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за экологическое просвещение и осознанное потребление.





В Томске уборки пройдут 19 сентября в разное время и на разных локациях. Посмотреть подробности и записаться на участие можно в группе проекта во «Вконтакте». Уборки проводятся с соблюдением требований безопасности в отношении Covid–19.

