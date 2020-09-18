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18 сентября,
2020
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Томичей приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Томичей приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты «Сделаем!» и убраться на нескольких площадках. 

Томичей приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты

«Сделаем!» Россия — гражданский проект, который ставит своей целью объединение власти, общества, бизнеса и СМИ для «сохранения устойчивой чистоты». Одним из способов организаторы акции называют проведение Всемирного дня чистоты.

«Объединиться с позитивной цель — это убрать природные территории от мусора и установить устойчивую чистоту. Глобальная уборка — шаг, который привлечет внимание к проблеме мусора и ее системному решению», — пишут в группе проекта.

При этом активисты отмечают, что Всемирный день чистоты — больше, чем акция по уборке мусора и субботник. Проект продвигает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за экологическое просвещение и осознанное потребление.  


В Томске уборки пройдут 19 сентября в разное время и на разных локациях. Посмотреть подробности и записаться на участие можно в группе проекта во «Вконтакте». Уборки проводятся с соблюдением требований безопасности в отношении Covid–19. 

Всемирный день чистоты впервые провели в Эстонии в 2008 году. Тогда 50 тысяч волонтеров за 5 часов очистили природу от 10 тысяч тонн мусора, которые отправили на утилизацию и переработку. Такого результата удалось достичь благодаря совместной работе НКО, бизнеса, СМИ и властей. В 2019 году 222 тысячи участников акции в России убрали 5, 5 тысяч кубометров мусора, 780 кубометров отходов сдали на переработку.


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