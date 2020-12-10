Томичей приглашают принять участие в в экологическом форсайт-форуме «Помогай планете – живи разумно!»

В это воскресенье, 13 декабря томички и не только могут принять онлайн-участие в экологическом форсайт-форуме женских инициатив «ПОМОГАЙ ПЛАНЕТЕ - ЖИВИ РАЗУМНО!»



В онлайн-формате 26 спикеров поделятся опытом, развеют мифы и дадут дельные рекомендации. Поприсутствовать на виртуальных площадках могут все, кому интересны темы форума:

- экспертное обсуждение наболевших городских, региональных и российских проблем с представителями власти, общественных организаций, специалистами, предпринимателями и волонтёрами;

- обеспечение открытого диалога с представителями общественности по вопросам «мусорной» проблемы, загрязнения воздуха, водоёмов, восстановления лесных ресурсов, городского благоустройства и т.д.;

- прогнозирование развития экологического движения в конкретных населённых пунктах, участвующих в Форуме, и возможных позитивных последствий как результат начавшегося процесса;

- мастер-классы и конкретные рекомендации от специалистов по разумному потреблению, здоровому образу жизни, изготовлению экологичной упаковки и прочее.





Полностью программу форума можно посмотреть ниже, а зарегистрироваться на событие можно здесь: https://leader-id.ru/event/62322/