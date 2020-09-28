Томичей приглашают принять участие в шестом географическом диктанте от РГО

Русское географическое общество начало принимать заявки от организаций на проведение в своих стенах шестого Географического диктанта. Диктант пройдет 29 ноября, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации мероприятие проведут онлайн.

В настоящее время на сайте dictant.rgo.ru идет регистрация площадок акции Географический диктант – 2020, — пишут на сайте РГО. — Любые организации — школы, университеты, библиотеки, музеи, национальные парки и другие — могут подать заявку на проведение Диктанта в своих стенах. Регистрация площадок продлится до 10 ноября.

В случае, если эпидемиологическая ситуацию ухудшится, РГО даст возможность поменять формат диктанта с очного на дистанционный. Онлайн-диктант также начнется 29 ноября, но будет продолжаться несколько дней. Как и в прошлые годы, участники диктанта получат индивидуальные номера, по которым смогут узнать свои результаты.





Географический диктант РГО проводят с 2015 года. Участники акции анонимно отвечают на вопросы о географии России. Цель диктанта — популяризация географических знаний. С 2017 года акция стала международной.





В 2019 году в Географическом диктанте приняли участие около 330 тысяч человек, более 100 тысяч написали диктант онлайн. Акция проходила во всех регионах России, а также в 106 иностранных государствах. В Томской области в прошлом году диктант прошел на 10 площадках.



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