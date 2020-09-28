Добрые новости
28 сентября,
2020
1
фото
Новости

Томичей приглашают принять участие в шестом географическом диктанте от РГО

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Русское географическое общество начало принимать заявки от организаций на проведение в своих стенах шестого Географического диктанта. Диктант пройдет 29 ноября, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации мероприятие проведут онлайн.

Томичей приглашают принять участие в шестом географическом диктанте от РГО
Фото: vk.com/rgo_v_tomske

В настоящее время на сайте dictant.rgo.ru идет регистрация площадок акции Географический диктант – 2020, — пишут на сайте РГО. — Любые организации — школы, университеты, библиотеки, музеи, национальные парки и другие — могут подать заявку на проведение Диктанта в своих стенах. Регистрация площадок продлится до 10 ноября.

В случае, если эпидемиологическая ситуацию ухудшится, РГО даст возможность поменять формат диктанта с очного на дистанционный. Онлайн-диктант также начнется 29 ноября, но будет продолжаться несколько дней. Как и в прошлые годы, участники диктанта получат индивидуальные номера, по которым смогут узнать свои результаты.

Географический диктант РГО проводят с 2015 года. Участники акции анонимно отвечают на вопросы о географии России. Цель диктанта — популяризация географических знаний. С 2017 года акция стала международной.


В 2019 году в Географическом диктанте приняли участие около 330 тысяч человек, более 100 тысяч написали диктант онлайн. Акция проходила во всех регионах России, а также в 106 иностранных государствах. В Томской области в прошлом году диктант прошел на 10 площадках.

Рассказываем об интересномПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.