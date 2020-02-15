Томичей приглашают принять участие в проекте «Гражданская инициатива»

Впервые в Томске в этом году проводится VIII ежегодный конкурс гражданских инициатив. К участию приглашаются общественные объединения и некоммерческие организации Томской области.

«В задачи конкурса входит поиск новых лиц современного российского общества, неизвестных героев нашего времени, которые уже проявили себя в своем городе, районе, области, республике. Эти люди сами, по своей инициативе, пытаются что-то изменить и уже добились конкретных результатов или только начинают реализовывать задуманное на практике. И они достойны того, чтобы в России узнали об их начинаниях и бескорыстном труде», — пояснили организаторы конкурса.





Национальная премия «Гражданская инициатива» вручается по 11 номинациям:

— «Ростки новой власти» — гражданские инициативы в области местного самоуправления, решения вопросов ЖКХ, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти.

— «Воздух свободы» — политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских прав и свобод.

— «Раздвинь границы возможностей» — социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

— «Сохрани жизнь» — гражданские инициативы в организации помощи больным детям и взрослым.

Также представлены номинации «Память», «Зеленая планета», «Здоровье нации», «Духовное наследие», «Семья будущего», «Чужого горя не бывает» и «Наш общий дом — Россия».





Претенденты, которые пройдут отбор, продолжат участие в конкурсе на соискание федеральной премии, призом которой является статуэтка «Золотой росток инициативы» и денежное вознаграждение.







В конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица. Условия, образец и шаблон заявки доступны по ссылке.





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