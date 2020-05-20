Томичей приглашают принять участие в флешмобе #МыSOSкучились

Туристский информационный центр Томска присоединился к виртуальному флешмобу #МыSOSкучились, в котором также примут участие все ТИЦы России. Об этом сообщается в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте».

В рамках флешмоба представители ТИЦ городов России в формате коротких видео роликов расскажут и покажут почему стоит ехать в их город.







«Помимо этого, предлагаем вам, жителям города присоединиться к флешмобу и поучаствовать в нем как турист, — говорится в сообщении. — Необходимо сделать короткое видео (10-20 секунд), на котором вы рассказываете об объекте, по которому соскучились в городе Томске: любимый ресторан, блюдо; любимый отель; любимый музей, экспонат; любимая достопримечательность; любимый театр, спектакль и так далее».