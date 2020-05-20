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20 мая,
2020
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Томичей приглашают принять участие в флешмобе #МыSOSкучились

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Туристский информационный центр Томска присоединился к виртуальному флешмобу #МыSOSкучились, в котором также примут участие все ТИЦы России. Об этом сообщается в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Томичей приглашают принять участие в флешмобе #МыSOSкучились

В рамках флешмоба представители ТИЦ городов России в формате коротких видео роликов расскажут и покажут почему стоит ехать в их город.


«Помимо этого, предлагаем вам, жителям города присоединиться к флешмобу и поучаствовать в нем как турист, — говорится в сообщении. — Необходимо сделать короткое видео (10-20 секунд), на котором вы рассказываете об объекте, по которому соскучились в городе Томске: любимый ресторан, блюдо; любимый отель; любимый музей, экспонат; любимая достопримечательность; любимый театр, спектакль и так далее».

Свой рассказ нужно начать со слов: «Я соскучился по ….., потому что…» и закончить «Скоро увидимся, друзья! Мы очень скучаем!». В руках надо держать лист, на котором написано #МыSOSкучились. Срок подачи роликов до 31 мая.

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