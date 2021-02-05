Добрые новости
05 февраля,
2021
1
фото
Новости

Томичей приглашают принять участие в антимусорном онлайн-квесте

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Зеленое движение России ЭКА приглашает томичей к участию в антимусорном онлайн-квесте «Миссия «Ноль отходов». Выполняя задания игры-квеста, участники узнают, как оставлять меньше мусора, а победители получат экологичные призы.

Томичей приглашают принять участие в антимусорном онлайн-квесте

Квест «Миссия «Ноль отходов» сразу в трех локациях: на сайте, в мобильных приложениях и в реальном мире. Участники квеста проходят пять игровых блоков, каждый из которых показывает принцип жизни в стиле «Ноль отходов». 

«Игроки могут ограничиться мобильными играми, но, чтобы добиться реальных изменений, необходимо выйти за пределы виртуальной реальности и применить экопринципы на практике: организовать раздельный сбор мусора у себя дома, пойти в магазин со своей сумкой и т.д.», — пишут организаторы квеста. 

20 лучших игроков получат экосумки, экомешочки и многоразовые бахилы, книги о жизни в стиле «Ноль отходов» Яны Потрекий и Дениса Старка, а также подписку на онлайн-библиотеку Bookmate.


Для участия в розыгрыше призов нужно пройти регистрацию на сайте игры «Миссия «Ноль отходов», выполнять задания, размещенные в разделе «Мои спецзадания», отправлять отчеты на сайте и играть в мобильные игры квеста, повышая позиции в рейтинге. Игра-квест будет продолжаться до 21 марта.


Zero Waste, или «Ноль отходов» — новый принцип потребления. Приверженцы Zero Waste стремятся свести количество производимого ими мусора к минимуму, а его переработку сделать максимально эффективной. Отправляют отходы на переработку, переделывают старые вещи и в целом стараются не покупать лишнего.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.