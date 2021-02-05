Томичей приглашают принять участие в антимусорном онлайн-квесте

Зеленое движение России ЭКА приглашает томичей к участию в антимусорном онлайн-квесте «Миссия «Ноль отходов». Выполняя задания игры-квеста, участники узнают, как оставлять меньше мусора, а победители получат экологичные призы.

Квест «Миссия «Ноль отходов» сразу в трех локациях: на сайте, в мобильных приложениях и в реальном мире. Участники квеста проходят пять игровых блоков, каждый из которых показывает принцип жизни в стиле «Ноль отходов».

«Игроки могут ограничиться мобильными играми, но, чтобы добиться реальных изменений, необходимо выйти за пределы виртуальной реальности и применить экопринципы на практике: организовать раздельный сбор мусора у себя дома, пойти в магазин со своей сумкой и т.д.», — пишут организаторы квеста.

20 лучших игроков получат экосумки, экомешочки и многоразовые бахилы, книги о жизни в стиле «Ноль отходов» Яны Потрекий и Дениса Старка, а также подписку на онлайн-библиотеку Bookmate.





Для участия в розыгрыше призов нужно пройти регистрацию на сайте игры «Миссия «Ноль отходов», выполнять задания, размещенные в разделе «Мои спецзадания», отправлять отчеты на сайте и играть в мобильные игры квеста, повышая позиции в рейтинге. Игра-квест будет продолжаться до 21 марта.





Zero Waste, или «Ноль отходов» — новый принцип потребления. Приверженцы Zero Waste стремятся свести количество производимого ими мусора к минимуму, а его переработку сделать максимально эффективной. Отправляют отходы на переработку, переделывают старые вещи и в целом стараются не покупать лишнего.



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