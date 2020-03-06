Томичей приглашают поучаствовать в российском флешмобе помощи бездомным животным

Российское экологическое движение ЭКА запустило онлайн-флешмоб «Мы в ответе за тех, кого приручили». Они хотят рассказать людям о проблеме большого количества бездомных животных в России и способах ее решения.





Чтобы поучаствовать в флешмобе, нужно зарегистрироваться на платформе Ecowiki.ru и выполнить несколько действий.

«Нужно рассказать свою историю о том, как вы взяли животное с улицы или из приюта; либо историю помощи животному с улицы (отвезли к ветеринару, соорудили дом и т. д.); написать пост с подробной информацией о ближайшем приюте или фонде помощи бездомным животным; принести в приют корма, лекарства, теплые вещи; стать волонтером приюта; оказать посильную финансовую поддержку приюту или фонду», — сообщают волонтеры.





Также нужно поделиться своим опытом в соцсетях с хештегами #пушистыйфлешмоб #эковики.





Флешмоб бессрочный, поэтому стать его участником и выполнять задания можно в любое время.





«По данным зоозащитных организаций, на улицах в России находится 14-20 миллионов собак и 7-40 миллионов кошек, — говорит Анна Кудашева, координатор проекта «Эковики». — Наши простые советы вдохновят людей прямо сегодня сделать что-то полезное для бездомных животных, будь то поиск любящего хозяина, поддержка приюта или распространение информации, что взять животное с улицы или из приюта намного лучше, чем купить у заводчика».





Для справки: Ecowiki.ru — платформа открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе было запущено 11 просветительских онлайн-флешмобов, их участниками стали более 10 тысяч человек.