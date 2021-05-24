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24 мая,
2021
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Томичей приглашают поучаствовать в чемпионате по спортивному сбору мусора

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в Томске пройдут соревнования по плоггингу — спортивному сбору мусора, сообщает обладминистрация.

Томичей приглашают поучаствовать в чемпионате по спортивному сбору мусора
Фото: tpu.ru

Соревнования пройдут на нижней террасе Лагерного сада. Участвовать в них могут команды организаций и учреждений. Во время соревнований участники будут за час собирать мусор на отведенной территории.


«Победит коллектив, чей «улов» по результатам взвешивания будет самым крупным. Мусор будут собирать раздельно по фракциям, а по окончанию мероприятия отправят на дальнейшую досортировку и переработку», — говорится в сообщении.


Для участия нужно подать заявку по специальной форме и отправить ее на почту cobol@green.tsu.ru. Количество участников ограничено.


Отметим, чемпионат организует департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с «Облкомприродой». Первый такой чемпионат прошел в Томске в 2016 году, в нем участвовали 11 команд, который за час собрали более полутора тонн мусора.

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