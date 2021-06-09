Томичей приглашают помочь очистить от мусора территорию Мокрушинского озера

Жителей Томска приглашают на экологический субботник и предлагают помочь убрать от мусора территорию Сибирского Ботанического сада и озера Мокрушинское. К уборке могут присоединиться все желающие. Мешки, перчатки и инвентарь предоставят. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.





«Мероприятие проводится в рамках всероссийской экологической акции «Вода России». Помимо общественников, в нем примут участие сотрудники регионального управления Россельхознадзора, студенты и преподаватели Томского лесотехникума, Биологического института ТГУ, коллективы Ботанического сада, а также департамента охотничьего и рыбного хозяйства и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Вывоз отходов и дальнейшую досортировку обеспечит региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска»», — говорится в сообщении.





Субботник пройдет в пятницу, 11 июня, с 12.00 до 15.00.





Напомним, что акция «Вода России» будет проходить в регионе в течение всего лета. Планируется очистить от мусора более 70 километров прибрежной зоны рек в городах и сельских поселениях.





Узнать дополнительную информацию, а также записаться на субботник можно по телефону: (3822) 90-37-94.