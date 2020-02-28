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28 февраля,
2020
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Томичей приглашают поиграть в хоккей в валенках

ТВ2
ТВ2
1 час назад

7 марта в Томске состоится открытый турнир по хоккею с мячом в валенках среди взрослых команд «Хоккей на валенках». Об этом сообщает в паблике «Спорт в Томске» в соцсети «ВКонтакте».

Томичей приглашают поиграть в хоккей в валенках

Чтобы принять участие в турнире, команда из восьми человек обязана предоставить заявочный лист, заверенный врачом и руководителем клуба или организации, курирующим команду.

Заявку можно подать до 6 марта по адресу: ул. Пушкина, 54/1, строение 1, или на электронный адрес: chcolasport@yandex.ru в отсканированном виде с дальнейшим предоставлением оригинала.

Турнир пройдет 7 марта на хоккейном корте на улице Транспортная, 4/2, рядом со школой №47. С правилами проведения турнира «Хоккей на валенках» можно ознакомиться здесь.

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