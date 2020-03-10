Томичей приглашают обсудить благоустройство Михайловской рощи и скверов у «Авангарда» и в Сосновом бору. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Публичные обсуждения дизайн-проектов пройдут 12 марта в 16 часов в зале заседаний ОНФ, расположенном по адресу: улица Карла Маркса, 7, каб. 103). Принять участие в них могут все желающие.





Сотрудники подразделений городской администрации и проектировщики представят томичам скорректированные дизайн-проекты 8 общественных пространств, которые получат новый облик в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».





Так, в 2020 году будет реализован третий этап благоустройства Михайловской рощи. Здесь планируют обустроить футбольное поле с искусственным травяным покрытием, освещением, трибунами и комфортными подходами. В зеленой зоне Соснового бора смонтируют освещение на обустроенной тропиночной сети. В сквере в ДНТ «Авангард» и в Березовой роще на Каштаке появятся современные игровые площадки. Например, в Ленинском районе планируют установить комплекс игровых и развивающих элементов «Самолет», игровой комплекс с башнями, лестницей, наклонными и подвесными мостами.





26 марта также в 16 часов томичей приглашают обсудить дизайн-проекты 8 общественных пространств, благоустройство которых начнется в этом году. Сегодня горожане могут познакомиться с ними на сайте администрации.





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