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Томичей приглашают на забег с поцелуями
2 часа назад
Открылась регистрация на «Забег поцелуев», который пройдет 16 февраля и будет приурочен ко Дню святого Валентина.
«16 февраля 2020 года, в солнечный воскресный день мы приглашаем всех любящих и любимых, мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин пробежаться по набережной реки Томи и закрепить отношения поцелуями на финише», — анонсируют организаторы.
Старт запланирован от площади Ленина, 4 на 12.00. Дистанция забега — 3 километра. Заявку можно подать в две дисциплины: северную ходьбу и бег. В этом году регистрация на забег платная — 350 рублей. Возраст участников не ограничен.
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