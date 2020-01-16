Томичей приглашают на забег с поцелуями

Открылась регистрация на «Забег поцелуев», который пройдет 16 февраля и будет приурочен ко Дню святого Валентина.



«16 февраля 2020 года, в солнечный воскресный день мы приглашаем всех любящих и любимых, мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин пробежаться по набережной реки Томи и закрепить отношения поцелуями на финише», — анонсируют организаторы.