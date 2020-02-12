Томичей приглашают на XV Международный Сибирский фестиваль керамики

В Первом музее славянской мифологии пройдет юбилейный XV Межрегиональный Сибирский фестиваль керамики. Фестиваль пройдет с 14 февраля по 12 апреля, сообщается на сайте музея.

На протяжении всего фестиваля для гостей будет работать выставка авторской керамики, в которой примут участие более 70 мастеров из России, Республики Беларусь, Абхазии, Казахстана. Тема выставки – «Философия керамики: мир по-другому».





«Гостей ждет особенный разговор и встреча с самим собой. На выставке появится медитативное пространство, где можно комфортно расположиться, погрузиться в свои ощущения и подумать над вопросами: «Кто я в этом мире и куда иду?». Ответить на них каждый посетитель сможет, созерцая керамические шедевры, ведь каждый мастер – это Творец Мира, он создает мироздание из бесформенного куска глины», — говорится в сообщении музея.





Впервые в истории фестиваля состоятся мастер-шоу «Поющая глина» и этно-путешествие по культурам мира от Александра Новгородского, керамиста из республики Беларусь.





Также в рамках фестиваля 13 февраля состоится детский конкурс по лепке из глины «Мир от полюса до полюса», посвященный 200-летию со дня открытия материка Антарктида русскими мореплавателями Фаддеем Белинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.





Торжественное открытие фестиваля керамики состоится 14 февраля в 17.00, полное расписание мероприятий можно посмотреть тут.