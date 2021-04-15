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15 апреля,
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Томичей приглашают на «Спевки» с Татьяной Стукаловой в театр «2+ку»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Душа поет, но не хватает хорошей компании для вокального самовыражения? Не проблема! Театр «2+ку» приглашает всех, кто любит петь хором/в бане/у костра на ставшие уже традиционными «Спевки» с Татьяной Стукаловой. Музыкальный сейшн необычного формата стартует 15 апреля в 19.00. 

Томичей приглашают на «Спевки» с Татьяной Стукаловой в театр «2+ку»

Зрителям (они же — участники) предлагается спеть хором хорошо известные песни под гитару; разучить новые; послушать и то, и другое в исполнении Татьяны Стукаловой; познакомиться с приглашенным гостем и его творчеством. Лайфхаки для развития собственного голосового аппарата предусмотрены. Практические упражнения для закрепления — тоже. Ну а вопросы о пении и улучшении вокальной техники без ответов не останутся. 

«Многим из нас в жизни не хватает совместного пения, — пишет на страничке «Спевок» в ВК Татьяна Стукалова. — Это то состояние-достояние человека, которое имело время и место быть ещё совсем недавно в нашей стране. Тяжело работали — умели и отдохнуть, восстановить силы физические и душевные, пели вместе — в поле, на вечёрках, на праздниках, позже — «советские» застолья, хоры на предприятиях и в учебных заведениях, демонстрации. Совместное пение и танцевание уходят корнями вглубь истории и имеют сакральный смысл, мистический и психологический эффекты. Но об этом уже много всего написано учёными из разных областей наук. А мы за практику. Друзья знают, как давно мне хотелось это осуществить. Однако эта идея имеет так много потенциальных форматов, разных, но одинаково прекрасных, что размышления уводили меня далеко и так и оставались размышлениями. А теперь при поддержке Театра Живых Кукол 2+ку Владимира Захарова решительно поднят флаг "Спевок"...»

Подробности о мероприятии можно уточнять в группе «Спевок». Справки по тел: 8 952 809 96 90

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