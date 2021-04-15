Томичей приглашают на «Спевки» с Татьяной Стукаловой в театр «2+ку»

«Многим из нас в жизни не хватает совместного пения, — пишет на страничке «Спевок» в ВК Татьяна Стукалова. — Это то состояние-достояние человека, которое имело время и место быть ещё совсем недавно в нашей стране. Тяжело работали — умели и отдохнуть, восстановить силы физические и душевные, пели вместе — в поле, на вечёрках, на праздниках, позже — «советские» застолья, хоры на предприятиях и в учебных заведениях, демонстрации. Совместное пение и танцевание уходят корнями вглубь истории и имеют сакральный смысл, мистический и психологический эффекты. Но об этом уже много всего написано учёными из разных областей наук. А мы за практику. Друзья знают, как давно мне хотелось это осуществить. Однако эта идея имеет так много потенциальных форматов, разных, но одинаково прекрасных, что размышления уводили меня далеко и так и оставались размышлениями. А теперь при поддержке Театра Живых Кукол 2+ку Владимира Захарова решительно поднят флаг "Спевок"...»